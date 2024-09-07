Из Вашингтона начинают поступать хорошие для человечества новости, заявил немецкий предприниматель Ким Дотком. Так он прокомментировал высказывание главы Минобороны США Ллойда Остина об ударах ВСУ вглубь территории России американскими ракетами.

Напомним, Остин высказался в том духе, что Киеву не стоит уповать на ракеты из Соединенных Штатов для ударов по РФ. У него в распоряжении имеется свое вооружение и именно его ВСУ должны использовать.

«Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества», — цитирует Доткома РИА Новости.

Ранее в США заявили, что ракеты ATACMS Киев должен использовать для атак не на Курскую область, а на Крым. Этих боезарядов у Вашингтона очень мало и обеспечить все потребности ВСУ он не в состоянии.