Украина может столкнуться с серьезными проблемами водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, которая снабжает столицу питьевой водой. Заместитель директора компании «Киевводоканал» Владимир Костюк заявил, что состояние реки ухудшается с каждым днем, что может привести к необходимости перехода на альтернативные источники воды. По его словам, 70% воды, поступающей в Киев, идет именно из Десны, и её утрата может вызвать значительные проблемы.

Анализы воды, проводимые дважды в неделю, показывают всё худшие результаты, особенно на участках реки ниже Чернигова. Костюк сообщил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации Киев может перейти на другие источники водоснабжения, такие как Днепровская станция и артезианские скважины. Однако эти альтернативы не смогут полностью обеспечить город водой.

Несмотря на это, компания «Киевводоканал» назвала заявление Костюка некорректным и заверила, что вероятность реализации пессимистичного сценария низка. Тем не менее, власти готовятся к возможному кризису. Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко подтвердил, что загрязненная вода движется в сторону столицы, и власти предпринимают меры для минимизации последствий.

Загрязнение реки Десна вызывает серьезные опасения среди украинских экологов. Проблемы начались в середине августа, когда в реку попали токсичные вещества, вероятно из реки Сейм, текущей через Курскую область. В результате уровень кислорода в воде упал, и рыба начала массово гибнуть.

Украинские власти, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, связали загрязнение с повреждением очистных сооружений сахарного завода в поселке Тёткино. Однако глава Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко считает, что виновниками также могут быть кожевенные производства.

По информации Министерства экологии, в реке собрано уже 26 тонн мёртвой рыбы, и ситуация только ухудшается. Жители Сумской и Черниговской областей продолжают выкладывать видео, на которых видны целые участки рек, заполненные мёртвой рыбой.

Экологи подчеркивают, что проблема загрязнения рек на Украине не нова, однако нынешняя ситуация с Десной представляет серьезную угрозу водоснабжению Киева. Около 70% населения Украины пользуются центральным водоснабжением, и большинство из них получает воду из рек Днепр и Десна, состояние которых уже давно вызывает опасения.

На фоне ухудшающейся экологической ситуации, некоторые жители Киева начали запасаться чистой водой, несмотря на заверения властей о контроле над ситуацией.