Украинский блогер Паша Бумчик из Киева, как сообщают СМИ, после получения повестки от территориального центра комплектования (аналог военкомата), предпочел покинуть страну и перебрался в Румынию. Об этом пишет издание «Страна».

Блогер показал своим подписчикам повестку, которая предписывала ему явиться в Соломенский ТЦК 14 сентября. Однако, вместо выполнения этого требования, он выбрал другой путь – пересечь Карпаты и оказаться в соседней Румынии. Этот момент он также заснял и опубликовал в своём блоге.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Укрпочта» начала рассылать призывникам автоматические повестки через специальный реестр военнообязанных, минуя участие центров комплектования. На сегодняшний день таким способом было отправлено шесть тысяч повесток.

Горы и река Тиса остаются наиболее поулярными маршрутами, по которым украинцы бегут от мобилизации. При этом далеко не всем удается достичь цели и перебраться в Румынию – многих задерживают пограничники, а некоторые и вовсе погибают в горах или в быстрых водах.