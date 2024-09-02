Прямо сейчас Киев находится под ударом ВС РФ, сообщается о нескольких взрывах баллистических ракет, в Святошинском районе, по сообщениям мониторинговых каналов, рухнули обломки сбитого ПВО боеприпаса. Традиционно противовоздушная оборона Украины сплоховала – в результате неудачного сбития загорелся автомобиль.

Кроме того, отмечается, что ВС РФ запустили крылатые ракеты с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они также летят в сторону Киевской области.

Также группа ракет летит на Соломенский район украинской столицы. Несколько прогремевших на правом берегу Днепра взрывов объясняют успешной работой ПВО.

Помимо всего прочего, сообщается о попытке ракетного удара по Киевской ГЭС. Однако никакой официальной информации по этому поводу нет.

Воздушная тревога объявлена также в Одесской и ряде других областей.