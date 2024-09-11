Украинские военные изменили тактику использования беспилотников, перейдя от одиночных ударов к массированным атакам на российские регионы.

В ночь на 10 сентября ВСУ организовали масштабный налет с применением дронов, который привел к ударам по российской территории. Российские средства ПВО сумели перехватить 144 беспилотника, однако некоторые дроны все же достигли своих целей. В городе Раменское, расположенном в Подмосковье, под удар попали два жилых дома. Были повреждены фасады зданий, окна и балконы. В результате нападения погибла женщина, а трое человек получили ранения.

Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что ранее украинская армия использовала тактику одиночных ударов, но сейчас перешла к массовым налетам. Это свидетельствует о том, что у Киева появилось больше беспилотников и подготовленных операторов, способных управлять ими на дистанции. По мнению экспертов, такое изменение тактики говорит о серьезной поддержке со стороны Запада.

Полковник запаса Александр Перенджиев, доцент РЭУ имени Плеханова, добавил, что западные страны активно участвуют в организации подобных атак. Они не только поставляют новые беспилотники, но и предоставляют разведданные, а также помогают прокладывать маршруты для украинских дронов.

Специалисты подчеркивают, что борьба с беспилотниками требует более продвинутых систем вооружения и новых тактик, поскольку дроны представляют собой более сложную цель для ПВО по сравнению с ракетами и самолетами.