Служба внешней разведки РФ получила сведения о подготовке Украиной жесточайшей провокации. Киевский режим намеревается инсценировать удар российских войск по детсаду или другому детскому учреждению. При этом по замыслу должно быть очень большое количество жертв.

Идея подобного зверства зародилась у кураторов Украины в Соединенных Штатов. С их подачи Киев готов ударить по детской больнице или детсаду, чтобы потом показать картинку “чудовищного преступления РФ”. Атака, по информации СВР, будет освещаться всеми крупными международными СМИ, вовлеченными в эту бесчеловечную провокацию.

“Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ”, – заявили в Службе внешней разведки.

Целями разработанной на Западе операции является получение разрешения на удары по России дальнобойными ракетами, а также поднятие боевого духа украинской армии. Кроме того, среди целей называются попытка надавить на союзников России КНДР и Иран, а также привлечь на сторону Киева страны Глобального Юга.