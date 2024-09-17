Кейтеринг для бизнес-мероприятий и частных вечеринок

Свадебные банкеты и вечерние коктейли, фуршеты и закрытые частные вечеринки – организация подобных мероприятий требует значительных усилий и времени. Но можно одним махом избавиться от всех возможных проблем, воспользовавшись услугой выездного кейтеринга.

К примеру, на сайте компании https://edacatering.ru/ можно связаться с менеджером, рассчитать предварительную стоимость услуг, а также обсудить все детали. Это не отберет много времени и позволит получить уверенность в успехе проводимого мероприятия.

Выбор формата мероприятия

Независимо от того, планируется ли корпоративный выезд на природу или банкет с большим количеством гостей, кейтеринговая компания справиться с этой задачей без проблем. Однако детали все же потребуется обсудить.

Так, на первом этапе определяются все особенности площадки, на которой пройдет фуршет или вечеринка, тщательно оговариваются все блюда в меню. Мало того, у клиента имеется возможность их попробовать. Именно для этой цели в заранее условленное время проводится дегустация.

Шеф-повар, который разрабатывает и готовит все блюда для мероприятий, презентует их клиенту, отвечает на любые вопросы, что в итоге позволяет согласовать меню.

Персональный менеджер

Формат мероприятия выбран, меню согласовано, поэтому от клиента требуется только ждать намеченной даты. Впрочем, в любое время он может связываться с персональным менеджером, чтобы, например, внести какие-либо незапланированные ранее изменения в меню или программе или получить ответы на появившиеся вопросы.

Менеджер постоянно находится на связи, что упрощает предоставление услуги и способствует повышению его качества.

Собственная кухня – залог успешного мероприятия

Наличие собственной кухни действительно является одним из составляющих успеха. Все блюда готовятся по согласованному с клиентом меню из качественных продуктов и на современном оборудовании.

Многие компании просто заказывают блюда в ресторанах, однако в этом есть минус – найти ответственного за какие-то проблемы будет практически невозможно. Компания EDAcatering гарантирует качество продуктов и блюд, использует только самый качественный кофе, работает на своем оборудовании и с собственной посудой.

Даже если приходится работать на сложных площадках, где отсутствует электричество и вода, компания способна выходить из положения. Все детали обсуждаются непосредственно с заказчиком.

Помимо приготовления блюд для мероприятия, кейтеринг включает в себя качественное обслуживание гостей знающим свое дело персоналом, приведение в порядок площадки после завершения банкета. Дополнительные услуги оговариваются в процессе заказа.