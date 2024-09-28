Если Запад даст Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по российской территории, это может стать причиной для использования ядерного оружия, что прописано в обновлённой доктрине России. Однако решение об этом в любом случае останется за Верховным главнокомандующим, рассказал Андрей Картаполов, возглавляющий комитет Госдумы по обороне.

Картаполов уточнил, что такая возможность существует, но для принятия решения необходимо учитывать множество факторов. Он подчеркнул, что однозначно предсказать использование ядерного оружия нельзя, однако полностью исключать такой сценарий также не стоит. По его словам, западные страны уже серьёзно обеспокоены этим вопросом, поскольку он представляет собой весомый аргумент в международной политике.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что западные государства начали реагировать на недавние заявления Владимира Путина, касающиеся изменений в ядерной доктрине страны.