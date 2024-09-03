В конце августа командование оперативно-тактического управления «Донецк» ВСУ провело анализ ситуации, сложившейся после утраты населенного пункта Карловка. В результате этого анализа были признаны виновными бойцы и командир 11-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады. Однако сами солдаты обвиняют в случившемся командование, которое, по их мнению, несет основную ответственность за сдачу позиций, сообщает «МК».

По словам военнослужащих, батальону не удалось удержать Карловку именно из-за ошибок командиров. При этом комбриг сумел избежать наказания. Командир батальона же после переброски батальона в зону боевых действий, сумел наладить работу.

22 августа начался массированный штурм со стороны российских войск. Батальон подвергался атакам со стороны 250 солдат противника при интенсивности обстрелов до 500 раз в день. К 24 августа тяжелая артиллерия ВСУ была вынуждена отступить, и с 26 по 28 августа российские войска окружили Карловку.

Образовавшийся «карловский мешок» привел к значительным потерям среди украинских бойцов, число которых превысило 100 человек. В условиях таких тяжелых потерь командование приняло решение о выводе оставшегося личного состава. Однако виноватым сделали командира батальона. Его отстранение от должности лишь усилило деморализацию и дезорганизацию среди войск.