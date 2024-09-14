Сердечно-сосудистые заболевания особенно опасны для пожилых людей, и среди них можно выделить несколько основных угроз. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, сердечная недостаточность, инсульт и аритмия, рассказала “Аргументам и Фактам” кардиолог ГКБ№ 1 им. Н. И. Пирогова Мария Серова.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) развивается при нарушении поступления крови к сердечной мышце. В большинстве случаев это сопровождается болями в грудной клетке при физических нагрузках или стрессах. В крайних случаях ИБС может привести к инфаркту.

Артериальная гипертония характеризуется стойким повышением артериального давления. Это состояние пагубно влияет на многие важные органы — почки, сосуды, сердце и мозг. Если гипертонию не контролировать, могут возникнуть серьезные осложнения, включая необратимые повреждения органов и даже летальный исход.

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не способно перекачивать кровь в необходимом объеме. Среди типичных симптомов: одышка, отеки на ногах, постоянная усталость. Это приводит к нарушению работы почек и мышечной слабости, так как органы и ткани не получают необходимого количества кислорода.

Инсульт представляет собой нарушение кровообращения в головном мозге, что может привести к смерти или инвалидности. Это одно из наиболее опасных последствий для здоровья и жизни, так как отмирание клеток мозга происходит быстро и зачастую необратимо.

Аритмия — это нарушение сердечного ритма. Наиболее опасной из аритмий является фибрилляция предсердий. Это состояние приводит к хаотичным сокращениям сердца, что увеличивает риск сердечной недостаточности и инсульта в несколько раз. Мерцательная аритмия не только снижает качество жизни, но и существенно повышает вероятность летального исхода.

Несмотря на кажущуюся очевидность симптомов заболеваний сердца, их признаки могут быть обманчивы. Например, боль в груди — не всегда обязательный спутник сердечных заболеваний. Иногда болезнь проявляется совершенно по-другому: может болеть спина, возникать чувство усталости или одышка. Именно поэтому важно проходить регулярные медицинские осмотры, даже если нет явных симптомов.

Контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина может помочь вовремя выявить проблему. Оптимальные показатели давления — 120/80 мм рт. ст., уровень холестерина не должен превышать 5,2 ммоль/л, а уровень сахара — от 3,3 до 6,0 ммоль/л. Если же возникают такие симптомы, как головокружение, слабость или боли в груди, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний врачи назначают медикаменты, а в более серьезных случаях — операции. Например, при фибрилляции предсердий существует два подхода: медикаментозное лечение или хирургическая процедура, известная как радиочастотная абляция, которая устраняет источник нарушения сердечного ритма.

В целом, здоровье сердца и сосудов можно поддерживать через профилактические меры: правильное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек и регулярные обследования. Это помогает снизить риск сердечных заболеваний и сохранить активное долголетие.