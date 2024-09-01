Кардиолог Ольга Бокерия рассказала о распространенной утренней привычке, которая может приводить к повышенной тревожности. В последние годы все больше людей сталкиваются с внутренней тревогой, которая часто сопровождается психическими расстройствами и депрессией. Однако многие не осознают, насколько уязвимы их эмоциональные состояния.

По словам врача, одной из главных причин повышенной тревожности является привычка сразу после пробуждения начинать прокручивать ленты новостей и социальных сетей. В этот момент мозг еще не успел полностью проснуться, и поступающая информация вызывает огромный стресс для клеток мозга и нервной системы. Такое резкое информационное перенасыщение оказывает негативное воздействие на психику.

Бокерия советует отказаться от использования телефона в первые полчаса после пробуждения, а также перед сном. Эти простые меры могут помочь снизить уровень стресса и сохранить эмоциональное равновесие.

Помимо этого, врач подчеркивает важность физической активности в повседневной жизни. Занятия спортом способствуют выработке гормонов радости, что помогает улучшить общее эмоциональное состояние. Для поддержания здоровья достаточно хотя бы одного часа активных упражнений в день. Кроме того, достаточное количество сна является ключевым фактором для нормальной работы мозга и устойчивости нервной системы.

Таким образом, простые изменения в утреннем распорядке и образе жизни могут существенно улучшить психическое здоровье и снизить уровень тревожности.