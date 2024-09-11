Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, выразил сомнение в надёжности ядерных гарантий, которые США обещают своим союзникам. В интервью для «Коммерсанта» он отметил, что подход Соединённых Штатов к ядерной безопасности практически не изменился со времён холодной войны.

Караганов напомнил, что в период холодной войны США готовили сценарий, по которому в случае наступления Советского Союза на Запад через Германию, их ответным шагом был бы ядерный удар не по СССР, а по территории самой Германии. По его мнению, этот пример демонстрирует неизменность американской стратегии: они всегда были готовы принести в жертву своих союзников ради собственной безопасности. И, несмотря на изменения в глобальной политике, США продолжают придерживаться подобных взглядов.

Политолог утверждает, что такие устаревшие подходы создают опасные заблуждения о ядерной безопасности в современном мире. В условиях текущей геополитической напряжённости, Караганов считает необходимым пересмотреть российскую ядерную доктрину. Он призывает к её ужесточению и предлагает чётко заявить о готовности России применить ядерное оружие против стран, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.

«Мы должны убедить всех потенциальных противников в нашей решимости нанести ядерный удар, если это потребуется», — подчёркивает Караганов. По его мнению, только чёткая демонстрация готовности применить ядерное оружие может послужить надёжным фактором сдерживания.

Кроме того, он считает, что в доктрину нужно внести новые термины, такие как «ядерная эскалация». Это позволит России более эффективно отвечать на угрозы и укрепить свою позицию на мировой арене. По мнению Караганова, такие изменения не только повысят уровень национальной безопасности, но и помогут адаптироваться к новым реалиям международных отношений.

Для политолога ясно одно: мир стоит на пороге больших изменений, и только непреклонная позиция России в ядерных вопросах может предотвратить дальнейшую эскалацию конфликтов и сохранить глобальный мир.