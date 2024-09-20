В Ижевске был продемонстрирован комплекс «Гранат-4-Э», разработанный для дистанционного наблюдения и ретрансляции. Этот беспилотный комплекс, созданный НПО «Ижевские беспилотные системы», входящим в состав концерна «Калашников». Его презентация была приурочена ко Дню оружейника.

Система включает в себя беспилотный летательный аппарат и мобильный пункт управления, размещённый на базе автомобиля «КамАЗ» с фургонным кузовом. Комплекс способен вести воздушную разведку в круглосуточном режиме, что делает его особенно эффективным в боевых условиях.

Военная версия этой системы, известная как «Гранат-4», уже успешно использовалась в зоне специальной военной операции. Благодаря точности целеуказания и высокой эффективности, комплекс помог поражать важные цели, такие как танки M1A1 Abrams и опорные пункты противника, а также переправы через реки.