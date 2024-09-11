Выбор колледжа — это не только шаг в будущее. Это ключ к мечтам и амбициям. Как сделать правильный выбор? Давайте разберемся.

Пять критериев для правильного выбора

Проверять колледжи нужно по пяти критериям. Это поможет выбрать лучшее заведение из доступных вариантов. О каких критериях идет речь:

Условия обучения. Качество образования. Репутация. Специальности. Стоимость.

Условия обучения

Посмотрите, есть ли в колледже нужная форма обучения, и как она организована.

При заочном обучении студент самостоятельно осваивает 70-85% материала. В колледж приезжает на сессии для сдачи экзаменов и зачетов. Что учитывать:

Помощь преподавателей вне сессий. Узнайте, проводят ли педагоги консультации и можно ли задавать вопросы онлайн.

Организация сессий. Уточните, как проходят, сколько длятся и возможны ли пересдачи.

Учебно-методическое обеспечение. Поинтересуйтесь, какие учебники и пособия предоставляются, что нужно покупать.

Есть заочное обучение с применением дистанционных технологий. Студент общается с педагогами и получает учебные материалы через интернет. Не нужно приезжать даже на сессии. На что смотреть при выборе:

Личный кабинет на образовательной платформе.

Формат учебных материалов: текст, аудио, видео.

Электронная библиотека с дополнительными материалами.

Общение с педагогами через личный кабинет.

Удаленная помощь кураторов и сотрудников техподдержки.

Длительность заочного обучения больше, чем очного. На дистанционном — разница минимальная, так как не нужно приезжать на сессии. Например, есть онлайн-колледж, в котором срок обучения всего на месяц больше, чем в очных организациях. Студенты совмещают учебу с работой, семьей и хобби.

При очном обучении студенты по будням физически присутствуют на лекциях. Общаются с преподавателями и друг с другом. Что учитывать:

Аудитории. Убедитесь, что учебные помещения оборудованы и комфортны для занятий.

Размер групп. В небольших группах проще общаться, преподаватель более доступен.

График занятий. Сколько времени студенты проводят в учебном заведении, количество пар в день.

Есть очное обучение с применением дистанционных технологий. Студенты по будням присутствуют на лекциях, но в режиме онлайн. Что учитывать:

Адаптация расписания. Студенту из Владивостока трудно подключаться в 9 утра по московскому времени.

Учебные материалы. Узнайте, по каким материалам учатся студенты. Нужно покупать или все находится в личном кабинете.

Сессии. Уточните, проходят онлайн или нужно приезжать в колледж.

Колледжи с очной формой лучше выбирать в своем городе, чтобы не переезжать. Онлайн-колледжи могут быть на другом краю России или за границей: в них не нужно ехать ни для поступления, ни для обучения.

Качество образования

У учебного заведения должна быть лицензия и аккредитация.

Лицензия показывает, что колледж имеет право обучать. И у него есть необходимые условия для обучения: квалифицированные преподаватели и современное оборудование.

Аккредитация подтверждает, что программы обучения соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, или ФГОС. Аккредитация дает право выдавать дипломы гособразца.

В таком колледже получите качественное профессиональное образование и диплом гособразца. С ним легче устроиться на работу, так как он подтверждает уровень знаний и квалификацию. И можно поступить в вуз на льготных условиях, без сдачи ЕГЭ.

Репутация

О репутации колледжа можно судить по двум критериям:

Отзывы. Важно учитывать мнения студентов и выпускников: о процессе обучения, уровне преподавания и трудоустройстве. Отзывы можно найти на официальном сайте колледжа и сторонних платформах. Полезно, если имеется открытый чат в соцсетях, где общаются студенты и абитуриенты.

Достижения. Например, колледж участвует во Всероссийских конкурсах и получает награды. Или сам организовывает мероприятия, конференции. Достижения доказывают, что колледж развивается и его признают в профессиональном сообществе.

Специальности

Важно, чтобы колледж предлагал нужную специальность. Есть два подхода.

Первый — выбрать специальность заранее. По своим интересам или с помощью профориентационного теста. На основе результатов можно выбрать специальность, а потом — колледжи, которые предлагают выбранное направление подготовки.

Второй подход — выбрать колледж, а затем специальность. Например, в учебном заведении специальности из области экономики, юриспруденции и педагогики. Подумайте, какая сфера ближе. Если у вас математический склад ума и хотите работать с цифрами, то рассмотрите экономическое направление.

При выборе специальности нужно опираться на свои интересы. Это поможет получить удовольствие от учебы и реализоваться в профессии.

Стоимость

Не у всех получается поступить на очный бюджет: там высокий конкурс. Проще зачислиться на платное обучение. А если хочется учиться дистанционно, то можно выбрать вариант в другом городе с низкой стоимостью.

Важно смотреть на возможность уменьшить цену, например:

за отличное обучение;

поступление друга по вашему приглашению;

оплату от двух семестров сразу.

В колледже с лицензией и аккредитацией можно платить с помощью рассрочки от Сбера или образовательного кредита с господдержкой.

Где найти информацию?

Важно читать не только отзывы. Где еще брать информацию:

Сайт колледжа. Там написано о лицензии и аккредитации, специальностях, учебном плане и т. д.

Сайт Рособрнадзора. В разделе «Государственные услуги» можно проверить лицензию и аккредитацию.

Приемная комиссия. Можно позвонить и задать вопросы.

Дни открытых дверей. Сотрудники рассказывают про обучение и специальности.

В дистанционных колледжах дни открытых дверей проходят онлайн в виде вебинаров. Еще можно съездить в офис и лично поговорить с сотрудниками.

Как принять решение?

Принять решение поможет таблица. Вверху пропишите критерии, по одному в каждом столбце; сбоку — название колледжей для сравнения, по одному в каждой строке. А потом ставьте плюс или минус в каждую ячейку. Посмотрите, какие колледжи набрали больше плюсов.

Если в топ вышло несколько учебных заведений, посоветуйтесь с близкими. Выберите колледж, который поможет достичь целей в комфортных условиях.