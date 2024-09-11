Выбор колледжа — это не только шаг в будущее. Это ключ к мечтам и амбициям. Как сделать правильный выбор? Давайте разберемся.
Пять критериев для правильного выбора
Проверять колледжи нужно по пяти критериям. Это поможет выбрать лучшее заведение из доступных вариантов. О каких критериях идет речь:
- Условия обучения.
- Качество образования.
- Репутация.
- Специальности.
- Стоимость.
Условия обучения
Посмотрите, есть ли в колледже нужная форма обучения, и как она организована.
При заочном обучении студент самостоятельно осваивает 70-85% материала. В колледж приезжает на сессии для сдачи экзаменов и зачетов. Что учитывать:
- Помощь преподавателей вне сессий. Узнайте, проводят ли педагоги консультации и можно ли задавать вопросы онлайн.
- Организация сессий. Уточните, как проходят, сколько длятся и возможны ли пересдачи.
- Учебно-методическое обеспечение. Поинтересуйтесь, какие учебники и пособия предоставляются, что нужно покупать.
Есть заочное обучение с применением дистанционных технологий. Студент общается с педагогами и получает учебные материалы через интернет. Не нужно приезжать даже на сессии. На что смотреть при выборе:
- Личный кабинет на образовательной платформе.
- Формат учебных материалов: текст, аудио, видео.
- Электронная библиотека с дополнительными материалами.
- Общение с педагогами через личный кабинет.
- Удаленная помощь кураторов и сотрудников техподдержки.
Длительность заочного обучения больше, чем очного. На дистанционном — разница минимальная, так как не нужно приезжать на сессии. Например, есть онлайн-колледж, в котором срок обучения всего на месяц больше, чем в очных организациях. Студенты совмещают учебу с работой, семьей и хобби.
При очном обучении студенты по будням физически присутствуют на лекциях. Общаются с преподавателями и друг с другом. Что учитывать:
- Аудитории. Убедитесь, что учебные помещения оборудованы и комфортны для занятий.
- Размер групп. В небольших группах проще общаться, преподаватель более доступен.
- График занятий. Сколько времени студенты проводят в учебном заведении, количество пар в день.
Есть очное обучение с применением дистанционных технологий. Студенты по будням присутствуют на лекциях, но в режиме онлайн. Что учитывать:
- Адаптация расписания. Студенту из Владивостока трудно подключаться в 9 утра по московскому времени.
- Учебные материалы. Узнайте, по каким материалам учатся студенты. Нужно покупать или все находится в личном кабинете.
- Сессии. Уточните, проходят онлайн или нужно приезжать в колледж.
Колледжи с очной формой лучше выбирать в своем городе, чтобы не переезжать. Онлайн-колледжи могут быть на другом краю России или за границей: в них не нужно ехать ни для поступления, ни для обучения.
Качество образования
У учебного заведения должна быть лицензия и аккредитация.
Лицензия показывает, что колледж имеет право обучать. И у него есть необходимые условия для обучения: квалифицированные преподаватели и современное оборудование.
Аккредитация подтверждает, что программы обучения соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, или ФГОС. Аккредитация дает право выдавать дипломы гособразца.
В таком колледже получите качественное профессиональное образование и диплом гособразца. С ним легче устроиться на работу, так как он подтверждает уровень знаний и квалификацию. И можно поступить в вуз на льготных условиях, без сдачи ЕГЭ.
Репутация
О репутации колледжа можно судить по двум критериям:
- Отзывы. Важно учитывать мнения студентов и выпускников: о процессе обучения, уровне преподавания и трудоустройстве. Отзывы можно найти на официальном сайте колледжа и сторонних платформах. Полезно, если имеется открытый чат в соцсетях, где общаются студенты и абитуриенты.
- Достижения. Например, колледж участвует во Всероссийских конкурсах и получает награды. Или сам организовывает мероприятия, конференции. Достижения доказывают, что колледж развивается и его признают в профессиональном сообществе.
Специальности
Важно, чтобы колледж предлагал нужную специальность. Есть два подхода.
Первый — выбрать специальность заранее. По своим интересам или с помощью профориентационного теста. На основе результатов можно выбрать специальность, а потом — колледжи, которые предлагают выбранное направление подготовки.
Второй подход — выбрать колледж, а затем специальность. Например, в учебном заведении специальности из области экономики, юриспруденции и педагогики. Подумайте, какая сфера ближе. Если у вас математический склад ума и хотите работать с цифрами, то рассмотрите экономическое направление.
При выборе специальности нужно опираться на свои интересы. Это поможет получить удовольствие от учебы и реализоваться в профессии.
Стоимость
Не у всех получается поступить на очный бюджет: там высокий конкурс. Проще зачислиться на платное обучение. А если хочется учиться дистанционно, то можно выбрать вариант в другом городе с низкой стоимостью.
Важно смотреть на возможность уменьшить цену, например:
- за отличное обучение;
- поступление друга по вашему приглашению;
- оплату от двух семестров сразу.
В колледже с лицензией и аккредитацией можно платить с помощью рассрочки от Сбера или образовательного кредита с господдержкой.
Где найти информацию?
Важно читать не только отзывы. Где еще брать информацию:
- Сайт колледжа. Там написано о лицензии и аккредитации, специальностях, учебном плане и т. д.
- Сайт Рособрнадзора. В разделе «Государственные услуги» можно проверить лицензию и аккредитацию.
- Приемная комиссия. Можно позвонить и задать вопросы.
- Дни открытых дверей. Сотрудники рассказывают про обучение и специальности.
В дистанционных колледжах дни открытых дверей проходят онлайн в виде вебинаров. Еще можно съездить в офис и лично поговорить с сотрудниками.
Как принять решение?
Принять решение поможет таблица. Вверху пропишите критерии, по одному в каждом столбце; сбоку — название колледжей для сравнения, по одному в каждой строке. А потом ставьте плюс или минус в каждую ячейку. Посмотрите, какие колледжи набрали больше плюсов.
Если в топ вышло несколько учебных заведений, посоветуйтесь с близкими. Выберите колледж, который поможет достичь целей в комфортных условиях.