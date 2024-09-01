С началом осени вступают в силу новые законы, которые коснутся многих сфер жизни. Давайте разберемся, что изменится для автомобилистов, работников, родителей и всех, кто планирует развестись или отправиться в путешествие.

Больше денег за переработки

С 1 сентября работодатели обязаны будут учитывать все составляющие зарплаты при расчете компенсации за сверхурочную работу. Это значит, что переработки станут дороже для компаний, а работники смогут рассчитывать на более справедливую оплату своего труда.

Банкротам оставят ипотечное жилье

Должникам теперь разрешат сохранить единственное жилье, купленное в ипотеку. Это станет возможным при заключении мирового соглашения с кредитором. Кроме того, ипотечники-должники смогут самостоятельно продавать свое заложенное жилье, минуя судебные процедуры и торги.

Автомобилистам на заметку: штрафы, аптечки и камеры

С 1 сентября вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в ряде регионов. Для контроля оплаты проезда будут использоваться камеры фотовидеофиксации.

Также изменится перечень предметов в автомобильной аптечке. К привычному набору добавятся инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер и футляр.

Кроме того, ужесточатся требования к видеокамерам, фиксирующим нарушения автомобилистов. Устанавливать камеры можно будет только при согласовании с МВД.

И еще одно важное изменение для автомобилистов: водителей такси обяжут оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Это может привести к подорожанию поездок на такси.

Усиление трудовых прав инвалидов и отсрочка от армии

Работодатели обязаны будут предоставлять людям с ограниченными возможностями ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Компаниям с численностью работников более 35 человек установят квоты на прием сотрудников с инвалидностью. Также запретят принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы.

Кроме того, граждане, поступившие на службу в прокуратуру или Следственный комитет сразу после вуза, получат отсрочку от призыва.

Снова в школу: уроки труда, ОБЗР и флаг России

В школы вернут уроки труда, а предмет “Основы безопасности жизнедеятельности” переименуют в “Основы безопасности и защиты Родины”. Также с 1 сентября вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России будут обязаны не только школы, но и все образовательные организации.

Расторжение брака станет дороже

Госпошлина при подаче искового заявления о расторжении брака вырастет с 650 рублей до 5 000 рублей. Также повысят размер пошлин при обращении в суд по другим вопросам.

Усиление контроля за льготными лекарствами

С 1 сентября скорректируют формулы расчета индексов, на основе которых прогнозируется отсутствие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках.

Сентябрь принесет россиянам множество изменений. Некоторые из них облегчат жизнь, другие потребуют адаптации. Главное быть в курсе новых законов и правил, чтобы избежать неприятных сюрпризов.