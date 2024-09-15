Как избежать синдрома мертвой ягодицы

Название этого заболевания может показаться глупым, но оно способно привести к серьезным проблемам в будущем. Это слабость средней ягодичной мышцы, вызванная продолжительным сидением или сутулостью. Источник: People.

«У этого синдрома довольно забавное прозвище», – отметил доктор Роберт Тразолини, ортопедический хирург и спортивный врач из нью-йоркской медсети Northwell Health, доцент Медицинской школы Цукера.

«Сам термин звучит модно, но диагноз, проблемы, побочные эффекты и риски, связанные с ним, реальны и существуют уже несколько лет, если не дольше».

Результат плохой эргономики

По словам Тразолини, официальный диагноз звучит так: тендинит средней ягодичной мышцы. Он подразумевает «значительную слабость одной из ягодичных мышц», а именно средней ягодичной мышцы.

«Я думаю, что этот синдром постепенно прогрессирует среди населения», – сообщил американский врач.

Хотя этот недуг больше распространен среди спортсменов, Тразолини отметил, что заболевание также может развиться у «людей, ведущих малоподвижный образ жизни; по сути, тех, что сидят за столом по несколько часов в день».

Он объяснил, что это может быть вызвано «плохой эргономикой», добавив, что люди, перешедшие на удаленку, нередко работают в менее эргономичной среде, чем в офисе.

«Сидя за столом с выгнутой спиной или ссутулившись, вы можете оказывать значительное давление на глубокие мышцы ягодиц, а также на поясницу».

«Когда вы оказываете давление на большую и среднюю ягодичные мышцы, эти мышцы начинают отключаться, поскольку не могут функционировать должным образом».

По его словам, первым признаком проблемы является «небольшая тупая боль в этой области». «Затем вы заметите усиление боли в ягодице при активности – вставание из положения сидя в положение стоя займет больше времени. Подумайте об этом как о прогреве двигателя. Вам не удается просто встать и начать ходить».

«Возникает ощущение, что нужно подождать несколько секунд, чтобы сориентировать тело в положении стоя, прежде чем начать ходьбу».

Роберт Тразолини объяснил, что эти первые недомогания могут привести к серьезным проблемам в дальнейшем.

«Вы просто начинаете испытывать боль в колене», – продолжил врач. «Подъем по лестнице может стать болезненным, и может развиться глубокий ягодичный синдром, когда ваше подколенное сухожилие начинает изнашиваться, оно как бы ломается».

«Затем ваш седалищный нерв начинает ощутимо «звучать». А потом, когда он ослабевает, то болезненные ощущения прекращаются».

По словам врача, это состояние может прогрессировать до болей в пояснице, поскольку при этом оказывается нагрузка на межпозвоночные диски, что в результате приводит к образованию грыж.

«Если не принять меры на ранней стадии, в последствии все это иногда приводит к необратимому ущербу», – заявил Тразолини.

Все можно исправить

По словам врача, хорошая новость заключается в том, что «это полностью обратимая проблема», если вы обратите внимание на ранние предупреждающие знаки.

«Существует целый ряд терапевтических упражнений, с помощью которых можно активировать ягодичные мышцы», – пояснил он.

«Даже находясь на работе вы можете начать исправлять это. Нужно делать больше перерывов, вставать каждые полчаса, делать короткую прогулку, либо привставать и потягиваться, активируя ягодичную мышцу. Сидя по три-четыре часа, уставившись в компьютер, вы оказываете себе медвежью услугу».

Тразолини советует: «Установите будильник на каждые 30 минут, вставайте и делайте растяжку каждый час, совершайте короткую прогулку в течение трех-пяти минут. Это позволит мышцам ягодиц поработать, укрепит их».

В целом он советует людям прислушиваться к своему телу. «Боль – всегда индикатор чего-либо».

«Неважно, легкая это, умеренная или тяжелая форма, вам нужно осознавать последствия, признавать их и действовать», – пояснил Тразолини. «Если это простые действия, то почему не выполнять их, пока все не зашло слишком далеко?».