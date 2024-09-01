Как активный образ жизни позволяет бороться со стрессом и раком

Сегодня рак является одним из самых распространенных и сложных заболеваний. В быстро меняющемся мире, в котором стресс сопровождает каждого практически ежедневно, особенно тревожит все более очевидная связь между стрессом и раком. Источник: The Conversation.

Наталья Брандин де ла Крус и Хосе Мануэль Бургос Брага, ученые из Университета Сан-Хорхе (Испания), отмечают, что хронический стресс, известный своим негативным воздействием на иммунную и гормональную систему, способен повысить вероятность развития рака и затруднить выздоровление.

Одной из областей исследований, пишут авторы статьи, которая в последнее время привлекла много внимание, является изучение влияния мышечной массы на профилактику заболеваний. Наша мускулатура играет жизненно важную роль в регулировании обмена веществ и иммунной системы, поэтому ее поддержание в достойной форме может значительно улучшить результаты лечения рака.

Стресс против здоровья

Хронический стресс – тихий враг, негативно действующий на наше здоровье. С позиции долгосрочной перспективы это психологическое состояние способно ослабить иммунную систему, усилить воспалительную реакцию и дестабилизировать гормональный баланс, т.е. сформировать среду, способствующую развитию и прогрессированию рака.

Различные научные исследования показывают, что стресс не только способствует пролиферации раковых клеток, но также может повысить их устойчивость к апоптозу – естественному процессу, посредством которого человеческий организм удаляет поврежденные или аномальные клетки.

Кроме того, стресс может вызвать нездоровое личное поведение, такое как малоподвижный образ жизни или неправильное питание, что еще больше повысит угрозу рака. Если брать в целом, то психологическое воздействие стресса существенно ухудшает качество жизни.

Важная роль мышечной и костной массы

По мере старения как костная, так и мышечная масса имеют тенденцию к уменьшению, что приводит к таким заболеваниям, как остеопороз (утрата костной массы) и саркопения (утрата мышечной массы). У онкологических больных эта потеря усугубляется кахексией – состоянием, вызывющим быструю потерю веса, мышечную атрофию, утомляемость и общую слабость.

Согласно некоторым исследованиям, пациенты с большей долей мышц проходят более эффективную и менее токсичную химиотерапию, которая улучшает результаты лечения рака и наращивает выживаемость. Кроме того, мышечная масса действует как резервуар незаменимых аминокислот для восстановления тканей и поддержания оптимальной иммунной функции.

По этим причинам обращение к физиотерапевту для выполнения программной лечебной физкультуры играет основополагающую роль в опухолевых процессах. Настоятельно рекомендуется назначение упражнений с отягощениями, таких как тренировки с собственным весом (художественная гимнастика), упражнения с эластичными лентами и использование гантелей, а также аэробные занятия, такие как ходьба на свежем воздухе, плавание, бег или езда на велосипеде.

Эти занятия не только предотвращают потерю костной и мышечной массы, но также улучшают сердечно-сосудистую функцию и повышают общее самочувствие. Помимо этого, поддержание достаточной мышечной массы помогает поддерживать структуру тела, улучшает баланс и снижает риск падений, что важно для профилактики переломов в пожилом возрасте.

Ключи к профилактике рака

Регулярные упражнения. Согласно рекомендациям «Американского онкологического общества» (ACS), пережившим рак людям следует избегать малоподвижного образа жизни и регулярно (как минимум дважды в неделю) практиковать физическую активность, включая тренировки с отягощениями.

Назначение лечебной физкультуры и практика физической активности не только снижает уровень стресса, но также улучшает настроение и качество сна – факторы, способствующие улучшению общего состояния здоровья. Таким образом, включение этих рекомендаций в повседневную жизнь послужит мощным инструментом в борьбе с раком и личностной пропаганде более здорового образа жизни.

Примером физической активности является скандинавская ходьба, которая, как было доказано, полезна для улучшения мышечной силы и здоровья сердечно-сосудистой системы, не оказывая при этом излишней нагрузки на суставы. Это упражнение представляет собой особенно полезную тренировку всего тела для больных раком, желающих сохранить или увеличить мышечную массу.

Правильное питание. Разнообразные диеты, богатые клетчаткой и другими питательными веществами, помогут сохранить и нарастить мышечную массу. Больным раком важно сотрудничать со специализированными диетологами для разработки планов питания, отвечающих их конкретным потребностям.

Сочетание правильной диеты с хорошо структурированной программой упражнений может максимизировать пользу и значительно улучшить результаты лечения рака.

Стратегии борьбы со стрессом

Помимо поддержания костной и мышечной массы выполнение физических упражнений обеспечивает выработку в нашем организме эндорфинов – «гормонов счастья», действующих как естественные обезболивающие и которые улучшают наше настроение. Выброс эндорфинов и снижение гормонов стресса формируют ощущение благополучия и спокойствия.

Помимо химической пользы (эндорфинов), физические упражнения дают умственную передышку от повседневных забот.

Йога и медитация, а также когнитивно-поведенческая терапия позволят уменьшить уровень стресса и достичь психического благополучия. С психологической точки зрения, йога, к примеру, не только способствует снижению стресса, но также способствует самопринятию и эмоциональному балансу, одновременно улучшая гибкость и мышечную силу. Эти занятия доступны для людей всех возрастов и физических состояний, обеспечивая целостный подход к физическому и психическому благополучию.

Речь идет не о том, чтобы стать элитным спортсменом, а о том, чтобы найти активный образ жизни, который нам нравится и который мы можем поддерживать с течением времени.

Каждое небольшое усилие имеет значение, а польза для здоровья, как психического, так и физического, будет бесценна. Включение здоровых привычек и регулярных физических упражнений действительно улучшает наше состояние, оказывая решающее влияние на профилактику серьезных заболеваний, позволяя нам достичь более сбалансированного и продолжительного качества жизни.