Виталий Панченко, разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ, оказался в плену и теперь сожалеет о своих действиях. Во время своего участия в боевых действиях в Суджанском районе Курской области, он вместе с сослуживцами издевался над российскими военными и мирными жителями. В интервью ТАСС пленный признался, что боится последствий своих поступков и не может понять, почему поступил так жестоко.

15 августа Панченко сдался в плен бойцам спецназа «Ахмат». Он и его сослуживец стали единственными, кто выжил после удара по украинским силам под Суджей. Это событие получило широкую огласку после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленными в своём Telegram-канале. На этих кадрах были видны экшн-камеры, которые носили украинские разведчики. На одной из записей Панченко и его товарищи издевались над российскими солдатами и мирными жителями, помещая их в грузовики, избивая и унижая.

Панченко рассказал ТАСС, что не мог осознать в тот момент, что творит. Он признал, что действия его и сослуживцев были неправомерными и жестокими.

“Мне страшно, я не думал тогда, что делаю. Я был неправ, не знаю, зачем это сделал”, — говорит он. Особенно тяжело ему осознавать, что все его коллеги знали, что среди пленных были и гражданские лица.

В своём интервью пленный выразил желание извиниться перед родственниками тех, кто пострадал от его рук.

“Я прошу прощения, мне очень жаль. Я не думал о последствиях тогда, но теперь осознаю, как ошибся”, — добавил он. Панченко обратился с просьбой о прощении, признавая свою вину и ответственность за произошедшее.

Также он отметил, что дома его ждут родители и младший брат, и после того, как он оказался в плену, его взгляды на войну изменились. По его словам, он больше не хочет участвовать в боевых действиях и сожалеет о том, что вовлёкся в конфликт, не осознавая всю его жестокость и бессмысленность.