Иностранная туристка вызвала настоящий фурор в сети, призвав людей «избегать Дубая как чумы». В своем вирусном видео на TikTok путешественница выразила резкое недовольство городом, который, по её мнению, оставляет другие места далеко позади, передает Турпром.

По её словам, Дубай настолько впечатляющ, что после его посещения обычные туристические направления кажутся унылыми и непривлекательными.

«Город просто великолепен, и его невозможно забыть», — заявила она в ролике. Женщина добавила, что Дубай полностью изменил её восприятие путешествий и теперь она хочет вернуться туда снова и снова.

Дубай, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах, известен своими уникальными достопримечательностями. Здесь находится Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, и Бурдж-аль-Араб, знаменитый отель в форме паруса. Кроме того, рукотворный остров Пальма Джумейра и роскошные пляжи, курорты и торговые центры делают город по-настоящему уникальным местом.

Реакция на видео была бурной. Многие комментаторы выразили согласие с мнением туристки, отмечая, что Дубай оставил у них неизгладимое впечатление. Один из пользователей написал: «Даже трёхзвёздочный Дубай лучше, чем большинство пятизвёздочных отелей в США». Другие согласились, что после визита в Дубай трудно найти аналогичное место для отдыха.

Тем не менее, туристка впоследствии пояснила, что её предупреждение было «небольшой шуткой». Она имела в виду, что после посещения таких роскошных мест, как Дубай, туристы могут оказаться разочарованными другими направлениями, даже если это ударит по их бюджету.

Интересно, что это заявление на фоне недавних обсуждений о туристических направлениях, когда туроператоры из Турции пытались отговорить россиян от поездок в свою страну. Примечательно, что, похоже, они тоже делали акцент на отрицательных сторонах своих конкурентов.