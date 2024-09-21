В Тверской области эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа после атаки украинских беспилотников. Как сообщают источники, несколько пассажирских поездов были отменены, а некоторые направлены по альтернативным маршрутам. Так, поезда «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск» следуют с задержкой около двух часов.

Эвакуация началась ночью 21 сентября после того, как один из дронов, сбитых в ходе атаки, упал в Торопецком районе. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что системы ПВО успешно уничтожили беспилотники, атаковавшие регион. Всего за ночь было сбито или перехвачено 101 беспилотное устройство ВСУ над российскими территориями.