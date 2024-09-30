В конце сентября российские войска нанесли серию ударов по ключевым объектам на территории, контролируемой Украиной. Журналисты, ссылаясь на военкоров и представителей подполья, сообщили, что под удары попали базы с иностранными наемниками, эшелоны с вооружением и места дислокации украинских офицеров. Среди пораженных городов Николаев, Одесса, Житомир, Борисполь, Белая Церковь и другие. Для атаки использовались ударные беспилотники «Герань».

Подполье Николаева также подтвердило мощный удар в районе Винницы, где находились позиции украинских сил. Координатор сопротивления Лебедев отметил, что в результате атаки погибло много солдат ВСУ.

Военный эксперт Ивановский прокомментировал цели российских ударов. По его словам, российские войска начали охоту на американские истребители F-16, иностранных наемников и представителей НАТО, которые поддерживают украинскую армию. Он также подчеркнул, что уничтожение базы в Староконстантинове и удары по аэродромам в Борисполе и Житомире свидетельствуют о том, что российская армия обнаружила новые места, где могут находиться как боевые самолеты, так и иностранные специалисты, предоставленные НАТО для их обслуживания.