В последние годы российский рынок IT столкнулся с заметными изменениями: высокие зарплаты и корпоративная поддержка, которые раньше были нормой для этой отрасли, постепенно исчезают. По словам Елены Куклиной, рекрутера компании ITQuick, отрасль находится в непростом положении из-за нехватки специалистов и несоответствия ожиданий между работодателями и кандидатами.

Если раньше опытные разработчики буквально могли выбирать среди множества предложений, то теперь им приходится прикладывать больше усилий в поисках подходящей вакансии. Это связано с тем, что многие компании больше не могут позволить себе предлагать зарплаты на уровне 700 тысяч рублей в месяц, особенно для senior-разработчиков и технических лидеров.

Кроме того, многие работодатели пытаются привлечь квалифицированных специалистов за меньшие деньги, что создает серьезное несоответствие между требованиями и реальными навыками кандидатов. Особенно остро это проявляется на уровне middle-позиций, где конкуренция среди начинающих сотрудников высока, а вот кандидатов с опытом недостаточно.

Еще одной тенденцией стало снижение уровня корпоративной поддержки сотрудников. Не все работники готовы к активному взаимодействию с коллегами или участию в корпоративных инициативах, что может даже вызывать у некоторых чувство дискомфорта.

По словам Альбины Семушкиной из компании «Бастион», в сегменте информационной безопасности наблюдается нехватка самых опытных специалистов. Общая нехватка квалифицированных кадров в IT продолжает оставаться проблемой для российского рынка, который играет важную роль в национальной экономике.