Российские военные нанесли удар ракетой по месту разгрузки железнодорожного состава в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами. По данным Министерства обороны России, атака была проведена с использованием комплекса «Искандер-М». Среди уничтоженного груза были боеприпасы западного производства.

Ракета поразила состав в районе населенного пункта Казанка. Опубликованные видеоматериалы показывают, как в последние вагоны попадает ракета, после чего следует мощный взрыв и начинается пожар. Власти Николаевской области подтвердили возгорание на объекте критической инфраструктуры, но детали о конкретных разрушениях не раскрыли.

Кроме этого, пророссийский активист Сергей Лебедев сообщил, что колонна украинских войск, готовившаяся к боевым действиям, была атакована неподалеку от Белой Церкви в Киевской области. По его словам, удары были нанесены не только по военным объектам, но и по энергетическим объектам, которые поддерживают оборонную систему Украины.