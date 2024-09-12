Сотовый оператор Билайн открыл предзаказ на новую линейку iPhone 16. Теперь стать обладателем одного из первых экземпляров можно всего за несколько кликов. Оформить заявку предлагается на официальном сайте оператора. С потенциальным клиентом связываются сотрудники контакт-центра, чтобы уточнить все подробности. Забрать гаджет можно из одного из офисов либо посредством курьерской доставки.

iPhone 16 впечатляет своим обновленным дизайном и характеристиками. Основная камера теперь расположена вертикально, а корпус сделан из легкого и прочного аэрокосмического алюминия. Версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в свою очередь, предлагают более крупные экраны — 6,3 и 6,9 дюймов соответственно, новый процессор Apple A18 Pro и усовершенствованную камеру с поддержкой съемки в формате 4K120.

Покупатели могут выбрать из множества цветовых решений, что позволяет подобрать устройство под свой стиль. Apple продолжает задавать тренды, обновляя не только функционал, но и внешний вид своих гаджетов, что делает каждый новый iPhone предметом восхищения.

Цены на новые модели следующие:

– iPhone 16 — от 114 990 рублей,

– iPhone 16 Pro — от 154 990 рублей,

– iPhone 16 Pro Max — от 194 990 рублей.

Предзаказ доступен на официальном сайте интернет-магазина Билайн.