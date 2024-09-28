Существует вероятность, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут снова вернуться на фронт в большем количестве, чем были задействованы ранее. Возвращение этих подразделений может означать расширение активных боевых действий вдоль всей линии соприкосновения, что вызывает вопросы о возможном повторении «бахмутской мясорубки».

Ранее сообщалось, что часть бойцов ЧВК уже направилась в Курскую область для отражения атак украинских войск. В сети даже появились видео, где показаны военные, движущиеся к российским границам. Ветеран структур «Вагнера» и автор телеграм-канала Condottiero подтвердил эту информацию. Также военкор Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», отмечал, что некоторые подразделения вернулись из Африки, чтобы поддержать российские силы на фронте.

Ситуация на границе остаётся напряжённой, и привлечение «пожарных команд» бойцов к горячим точкам — это не редкость. Ветераны вспоминают, что такие действия давно стали нормой для решения критических задач на поле боя.

На фоне этого, телеграм-канал INSIDER-T распространил слухи о том, что министр обороны России Андрей Белоусов мог обратиться с просьбой к бывшим бойцам «Вагнера» вернуться на фронт. По его мнению, участие людей, связанных с прошлой попыткой мятежа, не должно вызывать беспокойства.

Однако стоит отметить, что после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ЧВК «Вагнер» фактически прекратила своё существование как организация. В сети появляется противоречивая информация о будущем структуры, а мнения телеграм-каналов, связанных с «Вагнером», разнятся.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул необходимость пополнения армии, но при этом заверил, что разговоры о новой мобилизации пока не ведутся. Напомним, ЧВК «Вагнер» стала известна благодаря своим действиям по освобождению Бахмута, что привело к появлению термина «бахмутская мясорубка», описывающего ожесточённые бои в этом районе.