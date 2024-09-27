Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) ввел новое правило на своих выступлениях в США и Канаде. Он запретил вести любые видеозаписи и аудиозаписи. Как сообщается в Telegram-канале Mash, это требование будет строго контролироваться охраной.

По данным источника, такое решение было принято после инцидента на концерте Галкина в Дубае. Тогда артист со сцены произнес проукраинский лозунг, что привело к штрафу со стороны местных властей. Теперь, покупая билет на его шоу, зрители соглашаются с условием не записывать происходящее. В случае нарушения правил охранники конфискуют устройства, на которые велась запись и удалят нарушителей из зала.

Ранее в судебных документах, связанных с апелляцией Галкина на его признание иноагентом, было указано, что на своих зарубежных концертах юморист распространяет антироссийские идеи и фейковую информацию о событиях на Украине. МВД РФ установило, что его деятельность имеет политическую направленность и финансируется из-за рубежа.

Сам Галкин отвергает эти обвинения, заявляя, что его основная цель — это творчество и искусство, а не политика.