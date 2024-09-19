Украинский президент Владимир Зеленский, по мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, своими действиями приближает падение собственного режима. В своей статье для издания InfoBRICS эксперт указывает, что поддержка террористических методов лишь ухудшает позиции Украины в конфликте с Россией. В то время как Москва продолжает обладать значительными ресурсами для ведения боевых действий, украинские силы истощаются, и их возможности для сопротивления становятся всё более ограниченными.

После атаки украинских сил на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по гражданским объектам и угрожает ядерной безопасности, невозможны. Юрий Ушаков, помощник президента, также добавил, что хотя предложения Москвы по урегулированию конфликта остаются в силе, на данном этапе диалог с Киевом не представляется возможным.

На Восточном экономическом форуме Путин напомнил, что если Украина изъявит желание вернуться к переговорам, Россия готова обсуждать урегулирование, но только на базе договорённостей, достигнутых в Стамбуле.