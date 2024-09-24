Грипп резко отличается от обычной простуды своим внезапным началом. Об этом рассказал инфекционист Андрей Поздняков. Он отметил, что грипп начинается неожиданно с резкого повышения температуры, слабости, ломоты в теле и сильной головной боли.

По словам врача, заболевший может точно указать момент, когда появились первые симптомы. Инфекция сопровождается выраженной интоксикацией и болями в мышцах и суставах. При этом кашель обычно появляется лишь спустя пару дней, а насморк и боль в горле не так заметны. Поздняков также подчеркнул, что поздние осложнения гриппа могут включать бактериальные инфекции дыхательных путей, такие как пневмония или синусит.

Специалист напомнил, что на ранних стадиях можно использовать противовирусные препараты, чтобы предотвратить развитие осложнений. Однако применение антибиотиков на этом этапе не только бесполезно, но и вредно, поскольку они действуют на бактерии, а не на вирусы. Лекарства такого типа следует использовать только по рекомендации врача.

Ранее вирусолог Павел Волчков также отметил важность вакцинации и употребления витамина D для защиты от простудных заболеваний в осенний период.