Иеромонах Василий Бурков, игумен Святогорского монастыря, призывает верующих не обращаться за помощью к ведуньям и целителям, известным как «бабки». Несмотря на то, что многие искренне верят в Бога и посещают церковь, при возникновении проблем люди часто идут за помощью к таким «целителям», чтобы снять порчу, заговорить от пьянства или сделать приворот.

Священник объясняет, что обращение к подобным людям напрямую открывает путь нечистым силам. Даже если видимые проблемы человека будут решены, его душа может оказаться под контролем тёмных сил. Бесы получают право воздействовать на того, кто решился на такой шаг, а многие из тех, кто предлагает подобные услуги, даже не осознают истинной природы своей деятельности.

Василий Бурков подчеркивает, что Божья благодать защищает человека от зла. Однако, если он сам сознательно выбирает путь, ведущий к оккультным практикам, это может привести к серьёзным последствиям для его души. Священник советует избегать таких искушений и не предоставлять бесам возможность вторгнуться в жизнь.