Ежедневное употребление небольшого количества меда, как утверждает преподаватель медицинского факультета Александр Умнов, может оказать положительное воздействие на здоровье. Всего одна столовая ложка этого натурального продукта стимулирует иммунитет, благодаря содержащимся в нем антиоксидантам и флавоноидам. Регулярное употребление меда способно снизить риск инфарктов и инсультов, а также помочь в борьбе с инфекциями и повысить устойчивость организма.

Интересно, что мед также обладает антидепрессивным эффектом и способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако Умнов предупреждает, что излишнее увлечение этим любимым блюдом Винни-Пуха может спровоцировать развитие диабета. Еще одним важным моментом является то, что мед лучше не добавлять в горячие напитки, так как высокие температуры разрушают его полезные свойства, оставляя лишь чистый сахар, передает портал News.ru.

Диетолог Маргарита Королева добавляет, что важно уметь отличить настоящий мед от поддельного. Настоящий мед, в отличие от искусственного, опускается на дно воды, а поддельный легко растворяется. Опасность поддельного меда заключается в добавленном сахаре и фруктозе, что особенно опасно для диабетиков. Кроме того, поддельный продукт вызывает привыкание, и человеку хочется употреблять его снова и снова.

Таким образом, мед действительно может принести пользу организму, если употреблять его в умеренных количествах и выбирать натуральный продукт.