Российские военные продолжают успешно уничтожать западные системы залпового огня (РСЗО), поставляемые на Украину, среди которых американские HIMARS и M270 MLRS. По данным Министерства обороны РФ, в последнее время были уничтожены десятки таких установок, большинство из которых были задействованы в приграничных атаках с территории Сумской области. Ранее эти системы практически безнаказанно наносили удары по мирным городам Донбасса, но после переключения на российские регионы, ВС РФ начали активно нейтрализовать их, пишет издание “Аргументы и Факты”.

Одним из ключевых факторов успеха стала работа российских оперативно-тактических комплексов “Искандер-М”. Эти комплексы оснащены ракетами, способными маневрировать в полёте и менять цель за считанные секунды. Таким образом, даже если украинские установки пытаются сменить позицию, ракеты “Искандера” продолжают преследовать их, обеспечивая точное поражение целей.

Военные эксперты отмечают, что эффективность системы слежения и поражения была значительно улучшена. Благодаря взаимодействию разведывательных дронов и пусковых установок “Искандера”, российские силы способны мгновенно реагировать на передвижения противника. Эта тактика позволила уничтожить несколько РСЗО, прикрываемых украинскими комплексами ПВО “Бук”, которые были обмануты ложными атаками и не смогли отразить реальный удар.

Особое внимание уделяется нейтрализации американских установок HIMARS и MLRS, которые до недавнего времени считались практически неуязвимыми. Однако российские военные успешно разрушили этот миф, демонстрируя высокую точность и слаженность своих операций. За последний месяц операции с участием “Искандеров-М” проводились не только в Сумской области, но и на других направлениях, таких как Харьков и Полтава.

Таким образом, российские ракетные комплексы показали свою эффективность в борьбе с западными системами вооружений, что вносит значительный вклад в срыв планов украинских войск и их зарубежных союзников.