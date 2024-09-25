Движение “Хезболлах” из Ливана заявило о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки “Моссад”, расположенному под Тель-Авивом. Это произошло утром 25 сентября, когда боевики выпустили баллистическую ракету “Кадер-1” иранского производства. В заявлении, распространённом в социальных сетях, представители “Хезболлах” подчеркнули, что цель удара — структура, ответственная за ликвидацию лидеров движения и взрывы пейджеров и раций в Ливане, передает РИА Новости.

По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, это первый случай применения “Хезболлах” дальнобойной ракеты “Кадер-1”. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отреагировала на этот удар заявлением о том, что ракета, направленная с территории Ливана, была успешно перехвачена системой ПВО. Сигналы тревоги прозвучали в центральных районах Израиля, включая города Тель-Авив и Нетанию.

Эта атака стала частью продолжающейся эскалации конфликта между Израилем и “Хезболлах”. В ответ на удары, израильская армия ведёт активные боевые действия в Ливане с конца прошлой недели. Генеральный штаб ЦАХАЛа официально назвал операцию “Стрелы севера”. ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам движения, включая ключевые цели в Бейруте. В результате авиаударов ликвидированы несколько высокопоставленных командиров “Хезболлах”. Только за последние сутки израильская армия отчиталась о поражении более 1,6 тысячи объектов на территории Ливана.

Наблюдатели отмечают, что интенсивность атак с обеих сторон достигла уровня, невиданного со времён Второй Ливанской войны в 2006 году, и напряжённость в регионе продолжает нарастать.