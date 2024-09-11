Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в своем заключительном выступлении на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом сделала несколько важных заявлений. Она пообещала, что в случае своей победы создаст самые мощные вооружённые силы в мире, укрепив обороноспособность страны. Это стало одним из ключевых пунктов её программы.

Харрис отметила, что её цель — создать “экономику возможностей”, в первую очередь через инвестиции в малый бизнес и поддержку семей. Она подчеркнула, что Америка заслуживает уважения на мировой арене, и одним из шагов для его укрепления станет модернизация вооружённых сил, чтобы они стали самыми смертоносными в мире.

Помимо темы безопасности, Харрис также подчеркнула важность защиты фундаментальных прав и свобод американцев. Однако примечательно, что в своей речи она не стала акцентировать внимание на поддержке Украины или упоминать Россию, что было ожидаемо в контексте международной обстановки.

Её заявление вызвало волну обсуждений в СМИ, так как многие ожидали более прямых комментариев по поводу текущей ситуации с Украиной. Однако Харрис решила сосредоточиться на внутренних вопросах и приоритетах, таких как экономика и безопасность, что, по её мнению, позволит Америке укрепить свои позиции на мировой арене.