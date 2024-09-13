Москва простилась с выдающимся ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым, который ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. На прощание с легендой шоу-бизнеса пришли известные комики Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов, несмотря на существовавшие разногласия с ведущим КВН.

Гарик Харламов отметил в интервью NEWS.ru, что заменить Александра Маслякова невозможно. «Как можно заменить Маслякова? На мой взгляд, никак. КВН будет продолжаться, потому что это огромное движение, но Александра Васильевича не заменишь», — заявил он. Азамат Мусагалиев поддержал слова коллеги, выразив своё согласие без лишних слов.

Конфликт между Масляковым и Мусагалиевым начался ранее, когда экс-капитан сборной «Камызяки» раскритиковал попытку создать шоу, напоминающее КВН. В ходе этого инцидента Масляков резко сказал Мусагалиеву: «Вы никто и звать вас никак, и все, что я сделал, это сделал я, а не вы». После этого Мусагалиев прекратил общение с телеведущим и выразил недовольство действиями сына Маслякова, обвиняя его в навязанном уважении.

Гарик Харламов также сообщил, что Масляков выгнал Мусагалиева из КВН за неподобающее выступление, вместо извинений прозвучали резкие слова. Несмотря на это, оба комика пришли на прощание с Масляковым, продемонстрировав уважение к его вкладу в развитие юмора и телевидения.

Александр Масляков оставил после себя богатое наследие, став символом «Клуба веселых и находчивых». Его вклад в культуру и поддержку молодых талантов будут долго помнить коллеги и поклонники. В этот день Москва отмечает конец эпохи, но его влияние на российский юмор останется неизменным.

Жители столицы и поклонники КВН выражают свои соболезнования семье Маслякова и благодарят его за годы преданности делу. Воспоминания о ярких моментах его карьеры согревают сердца многих, а его имя будет жить в памяти как символ профессионализма и доброты.