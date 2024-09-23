Часть чешских боеприпасов, поставленных Украине, оказалась неисправной, что привело к поломкам орудий и ранениям среди украинских военных, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Согласно публикации, снаряды взрывались на опасно близком расстоянии от ствола – всего в 20-60 метрах, что повредило артиллерийские установки и ранило солдат.

Издание отмечает, что информация о проблемах с боеприпасами появилась на фоне сообщений о высоких ценах на закупку этих снарядов. Причина неисправности, как утверждается, заключается в использовании устаревших детонаторов времён Второй мировой войны, таких как М515 и М51А5.

Боеприпасы были доставлены Украине в рамках чешской инициативы, а также с поставок из США. В августе украинские власти проинформировали Прагу о случаях преждевременного взрыва снарядов при выстреле. Представители компании Czechoslovak Group, дочернее предприятие которой занималось поставками, признали наличие дефектов в некоторых боеприпасах.

Министерство обороны Чехии прокомментировало ситуацию, указав, что подобные случаи были крайне редкими, и подчеркнули, что совместно с поставщиками были приняты меры для устранения проблем. После исправления ошибок новых сообщений о неисправностях не поступало.