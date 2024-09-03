В секторе Газа были обнаружены тела шести заложников, в числе которых оказался и россиянин Александр Лобанов. По информации, опубликованной боевиками ХАМАС, эти заложники были убиты, и террористы намекнули на возможность гибели остальных пленников, если будет предпринята попытка их освобождения военными.

Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС, бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», Абу Обайда, заявил о том, что группировка издала новые указания своим боевикам, охраняющим израильских заложников. Эти инструкции касаются их действий в случае приближения израильских войск к местам, где удерживаются пленники. Заявление было сделано после того, как в Рафахе израильские военные нашли тела убитых заложников.

Вместе с этим заявлением в телеграм-канале бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» было опубликовано видео с живыми заложниками. На записи запечатлены шесть израильтян, включая Александра Лобанова, который имел двойное гражданство российское и израильское. В конце ролика террористы сообщили, что в скором времени появятся новые видео с «последними сообщениями» заложников.

Александр Лобанов, один из двух россиян, оставшихся в плену у ХАМАС, работал на музыкальном фестивале, где продавал мороженое и напитки, когда на посетителей напали боевики. После того как его тело было обнаружено, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил его родственникам и принес извинения за то, что не удалось спасти его жизнь.

Абу Обайда обвинил в гибели заложников израильского премьера Биньямина Нетаньяху и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), утверждая, что их действия привели к этим трагическим последствиям. Хотя он не уточнил обстоятельства гибели шестерых заложников, Обайда заявил, что другие пленники погибли в результате воздушных ударов. По его словам, после операции ЦАХАЛ в Нусейрате 8 июня боевикам ХАМАС были выданы новые указания по обращению с заложниками, если израильская армия приблизится к местам их содержания.

На момент публикации ХАМАС выпустил лишь одно видео с убитой заложницей Эденой Йерушалми, на котором она призывает Нетаньяху прекратить бомбардировки сектора Газа и выражает желание вернуться домой.