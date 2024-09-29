Украинские войска, дислоцированные в районе Селидово, оказались в сложной ситуации, попав в кольцо в населенном пункте Цукурино. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, на этом участке фронта ведутся интенсивные боевые действия.

Собеседник агентства уточнил, что логистические пути, используемые украинскими подразделениями, постепенно перекрываются. Это значительно усложняет их снабжение и передвижение.

Ранее Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, рассказал, что российские войска практически окружили Селидово, заняв позиции с трех направлений. Он также отметил, что две из основных дорог, ведущих в город, уже находятся под контролем огня российских сил, что затрудняет маневры украинской армии.