Российские войска из группировки “Днепр” нанесли серьезный удар по украинским подразделениям в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Министерство обороны России 16 сентября сообщило, что под огонь попала 182-я горно-штурмовая бригада, сражающаяся на стороне киевского режима.

В районе Пятихатки в Запорожской области российские силы успешно уничтожили большое количество личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады. В результате операции был ликвидирован полевой склад боеприпасов, а также уничтожены гаубица украинских сил и американское орудие.

Всего за последние сутки на этом участке фронта российские войска нанесли поражение до 50 украинским солдатам, уничтожив также несколько единиц вражеской техники и артиллерии.