Дмитрий Лысаковский, известный под позывным Гудвин, бывший командир подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР), погиб на фронте после того, как был переведен в штурмовую группу. Об этом сообщил Владимир Грубник, автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии».

Грубник рассказал, что Лысаковский вместе с другим бойцом получил приказ и отправился на выполнение задания. Оба понимали всю сложность ситуации, но, несмотря на это, следовали своим обязанностям как воины. Попытки решить вопрос о переводе через армейскую бюрократию не увенчались успехом. Спустя четыре дня стало известно, что оба военнослужащих погибли.

Лысаковский лично писал в переписке с Грубником о том, что его отправили “в один конец”, что подчеркивает его осознание опасности предстоящей миссии.

История Дмитрия Лысаковского на Донбассе началась весной 2014 года. Он активно участвовал в сборе финансов и организации доставки гуманитарных грузов в регион. К октябрю того же года он вступил в ряды ополчения под позывным Гудвин, а затем стал командиром подразделения воздушной разведки. Именно он стоял у истоков создания подразделений, использующих беспилотные летательные аппараты для разведки.

Однако на этом его история не заканчивается. В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил Лысаковского за мошенничество. Его обвиняли в попытке рейдерского захвата одного из зданий на Гоголевском бульваре в столице.

Смерть Лысаковского стала трагическим завершением его многолетней службы на передовой, где он проявил себя как человек чести и долга.