Когда организм борется с простудой, ему нужно направлять ресурсы на восстановление, а не на переработку тяжелой пищи. Оксана Михалева, врач-диетолог и эндокринолог, рассказала изданию «Газета.Ru», какие продукты стоит исключить в этот период, чтобы помочь организму быстрее справиться с заболеванием.

По словам специалиста, переваривание пищи — это энергозатратный процесс. Поэтому во время простуды стоит избегать фастфуда, жареных и жирных блюд, а также сладостей и газированных напитков. Все это может перегружать организм, снижая его способность бороться с инфекцией.

Михалева подчеркнула, что важно поддерживать питьевой режим, особенно если аппетит снижен. Это помогает выводить токсины. Для поддержания энергии можно употреблять легкие углеводы, например, ягодные морсы или теплое молоко с медом.

Также врач советует временно отказаться от красного мяса и выпечки. Лучше выбирать супы на легком бульоне, запеченные овощи, крупы, нежирную рыбу или курицу. Фрукты тоже можно включать в рацион, но предпочтительно запекать их, чтобы они легче усваивались. Творог и кисломолочные продукты тоже подойдут для поддержания организма.

Свежие овощи и фрукты на начальной стадии болезни могут быть слишком тяжелыми для переваривания, поэтому лучше отложить их на период выздоровления. Еда должна быть простой и легкоусвояемой, а предпочтение стоит отдавать таким способам приготовления, как варка, тушение или запекание. Михалева добавила, что по мере улучшения самочувствия можно постепенно возвращаться к обычному питанию.