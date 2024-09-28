Исследователи из Великобритании провели анализ влияния COVID-19 на мозг и обнаружили серьёзные изменения у тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме. В результате длительного наблюдения было установлено, что у пациентов спустя 12-18 месяцев после выписки наблюдаются значительные когнитивные нарушения.

Сравнивая их с контрольной группой, учёные выявили уменьшение объёма мозга и повышение уровня белков, которые связаны с повреждением нервных клеток. Эти изменения привели к ускоренному когнитивному старению, эквивалентному примерно 20 годам.

Для исследования привлекли 351 пациента, перенесших COVID-19 с необходимостью госпитализации. Их результаты сопоставили с данными большой контрольной группы, в которую вошли 3000 человек. Помимо тестирования когнитивных функций, использовались магнитно-резонансные снимки и анализы крови.

Оказалось, что даже те, у кого не было явных неврологических осложнений во время болезни, столкнулись с нарушениями когнитивных способностей. Исследование показало, что сам вирус способен вызывать такие изменения.

В ближайших планах учёных — изучение того, могут ли подобные последствия наблюдаться при других тяжёлых инфекциях. Эти результаты подчёркивают важность дальнейших исследований долгосрочного воздействия COVID-19 и разработки методов лечения, чтобы справляться с постковидными последствиями.