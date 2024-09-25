Международное сообщество учёных бьёт тревогу по поводу роста грибковых инфекций, которые, несмотря на свою серьёзность, часто остаются вне поля зрения медиков и властей, сообщает “Медиапоток”

В своём открытом письме, опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet, исследователи из Великобритании и Нидерландов выразили обеспокоенность недостаточным вниманием к этой проблеме. В условиях, когда на первый план выходят вирусные и бактериальные инфекции, грибковые заболевания продолжают набирать обороты.

По данным ведущего миколога из Манчестерского университета, Дэвида Деннинга, каждый год регистрируется около 6,5 миллионов случаев инвазивных грибковых инфекций, из которых более половины — 3,8 миллиона — приводят к летальному исходу. Причём примерно 2,5 миллиона смертей напрямую связаны с грибковыми патогенами.

Особенную тревогу вызывает растущая устойчивость некоторых грибков, таких как Aspergillus, Candida, Nakaseomyces glabratus и Trichophyton indotineae, к существующим противогрибковым препаратам. Учёные называют эту ситуацию «тихой пандемией», которая, по их мнению, пока не получает должного внимания со стороны мировых медицинских организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Для большинства людей с крепким иммунитетом такие инфекции не представляют серьёзной угрозы, так как многие грибковые патогены не способны выжить при температуре тела человека. Однако для тех, у кого ослаблена иммунная система, микозы могут стать смертельными. Это делает проблему особенно актуальной для пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем.

Исследователи опубликовали своё обращение накануне встречи ООН, посвящённой устойчивости к противомикробным препаратам, которая состоится 26 сентября. Они призывают мировое сообщество разработать эффективные стратегии для борьбы с грибковыми инфекциями и уделить им не меньше внимания, чем другим опасным заболеваниям.