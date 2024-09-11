Греческие власти планируют ввести ограничения на число туристов, посещающих самые популярные острова страны. Там количество отдыхающих в разы превышает численность местного населения. По данным Российского союза туриндустрии, это решение связано с тем, что в последние годы поток туристов в Грецию значительно увеличился. В 2023 году страну посетили рекордные 33 миллиона человек, и в первой половине 2024 года этот показатель вырос ещё на 15,5%. Ожидается, что число круизных туров в Афины увеличится на 20% до конца года, что дополнительно нагружает туристическую инфраструктуру.

Хотя экономика Греции во многом зависит от туризма, премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что стране нужно замедлить темпы роста этой отрасли. Он отметил, что государство в целом справляется с большим потоком туристов, однако популярные курорты страдают от перегруженности. Это создает неудобства для местных жителей, особенно на островах, таких как Санторини и Миконос.

На Санторини проживает всего 15,5 тысячи человек, однако в летний сезон число туристов может легко превысить эту цифру в два или три раза. Несмотря на попытки ограничить количество посетителей до 8 тысяч в день, летом остров принимает гораздо больше гостей. Жители также жалуются на высокие цены на аренду жилья, которые взлетели из-за туристического спроса. Это привело к тому, что местные жители часто не могут позволить себе арендовать жилье в своем же регионе.

Чтобы справиться с проблемой, греческие власти планируют ввести налог в размере 20 евро для всех пассажиров круизных лайнеров, посещающих острова в туристический сезон. Это решение поддержали как местные жители, так и правительство. Такой налог особенно затронет популярные направления, такие как Миконос и Санторини. Например, если сейчас сойти на берег Санторини стоит всего 35 центов, то уже летом 2025 года эта цена возрастет до 20 евро это увеличение почти в 50 раз. Кроме того, власти планируют повысить налог на проживание в отелях и съемных квартирах на островах. Эти дополнительные средства направят на поддержку местных общин. Однако арендодатели, которые будут сдавать жилье на долгосрочной основе, получат налоговые льготы на три года, чтобы компенсировать убытки от уменьшения туристического потока.

Тем временем россияне начинают выбирать альтернативные туристические направления. Среди самых популярных остаются Турция, Таиланд, Египет, а также Куба, куда к концу года планируют поехать около 200 тысяч российских туристов.