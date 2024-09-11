Грядущая зима обещает стать серьёзным испытанием для Украины, поскольку страна столкнётся с дефицитом электроэнергии и возможными перебоями в подаче электричества. Джеффри Пайатт занимающий пост помощника главы Госдепа сообщил об этом в своем недавнем выступлении.

Пайатт отметил, что предстоящий зимний период окажется особенно трудным. США выделят более 500 миллионов долларов для ремонта и модернизации энергетической инфраструктуры Украины, однако это вряд ли сильно поможет. В результате военных действий страна потеряла около половины своих энергетических мощностей, что усугубляет ситуацию.

Несмотря на значительную помощь, которую США и их союзники продолжают оказывать, Украине удастся достичь лишь 15 гигаватт мощности, однако Киеву нужно как минимум 18, чтобы обеспечить нормальное покрытие всех потребностей.

Это означает, что ожидаются регулярные отключения электричества. Пайатт добавил, что поддержка украинской энергетики остаётся важнейшим приоритетом для администрации президента Джо Байдена.