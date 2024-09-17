В результате встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не было принято решение о снятии запретов на использование Украиной дальнобойного вооружения для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

По его словам, западные государства продолжат сотрудничать с Киевом в вопросах военной помощи и обмена разведывательной информацией. Однако в отношении изменения политики по применению дальнобойных ракет пока нет официальных заявлений. На данный момент Запад не готов разрешать удары этим вооружением по российской территории.

Ранее лидеры двух стран уже обсуждали вопрос об использовании Украиной западного вооружения для атак на российскую территорию, но на текущий момент стороны лишь подтвердили свою поддержку Киеву, не сделав конкретных шагов в отношении снятия ограничений на удары.