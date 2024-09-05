Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, на форуме ВЭФ-2024 поделился своим мнением о том, куда лучше всего вложить средства частным инвесторам. По его словам, в текущих условиях отличным выбором станут акции «Сбера» и размещение денег на депозитах, в зависимости от того, какой у инвестора горизонт вложений, передает портал РБК.

Греф отметил, что сейчас акции Сбербанка торгуются по очень привлекательной цене, и это отличная возможность для долгосрочных инвесторов. Он подчеркнул, что с точки зрения здоровья компании и её финансовых показателей, Сбербанк недооценён на рынке. Для тех, кто хочет получить прибыль в долгосрочной перспективе, акции будут лучшим выбором, так как они предоставляют неограниченный потенциал роста. В то же время для более краткосрочных целей имеет смысл воспользоваться банковскими вкладами.

Греф также указал на высокий уровень арбитража между текущей инфляцией и процентными ставками, что делает банковские продукты ещё более выгодными для частных инвесторов.

Летом 2024 года глава ВТБ Андрей Костин также давал рекомендации для частных инвесторов. На вопрос о том, куда вложить миллион рублей, он посоветовал разместить эту сумму на депозитах, что соответствует традиционным финансовым стратегиям для сохранения капитала.

Финансовые результаты Сбербанка за первое полугодие 2024 года подтверждают стабильное положение компании на рынке. Чистая прибыль банка достигла 816,1 млрд рублей, что на 10,7% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Во втором квартале прибыль составила 418,7 млрд рублей, что также выше прошлогодних показателей на 10,1%. Рентабельность капитала (ROE) достигла впечатляющих 25%, что свидетельствует о высокой эффективности работы компании.

В 2023 году акционеры «Сбера» получили рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну акцию, а доходность составила 10,5%. Несмотря на это, после выплаты дивидендов акции пережили серьёзную коррекцию, потеряв 23% от своего максимума в июле и уйдя в затяжное снижение, как и весь российский рынок.

Август 2024 года оказался особенно тяжёлым для российского фондового рынка, с сильнейшим падением индекса Мосбиржи за последние 25 лет. Однако, несмотря на это, эксперты уверены, что со временем ситуация стабилизируется, и рынок вновь начнёт расти.

Таким образом, вложение в акции Сбербанка остаётся перспективной стратегией для тех, кто готов ждать и использовать долгосрочные инвестиции, в то время как краткосрочные вклады могут быть интересны для тех, кто хочет сохранить капитал в текущих условиях.