На Украине начали активно бороться с распространением видеозаписей, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации граждан. По словам главы Одесского территориального центра комплектования Юрия Пуйко, это делается для того, чтобы предотвратить информационные атаки со стороны врагов. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Пуйко отметил, что некоторые граждане, находясь под наблюдением, ведут себя демонстративно и создают видео, которые, по его словам, играют на руку противникам страны. Для борьбы с такими случаями были созданы специальные органы, которые занимаются расследованием подобных инцидентов.

Также военком заявил, что сотрудники центра, многие из которых — вернувшиеся с фронта бойцы, испытывают несправедливость, наблюдая, как некоторые граждане стараются уклониться от службы.

В своем интервью украинский военком заявил, что и сам проходил службу в рядах ВСУ, причем не только с февраля 2022 года, но и с 2014, когда началась так называемая АТО. При этом где именно он служил, глава ТЦК уточнять не стал. Кроме того, выяснилось, что сын Пуйко в 2023 году ездил на отдых в Турцию, хотя мужчинам на Укране выезд за границу запрещен.