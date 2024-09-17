Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что закон о мобилизации на Украине должен был быть принят на год раньше. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» 15 сентября. По его словам, такие решения логично принимать тогда, когда в стране еще много добровольцев и люди чувствуют непосредственную угрозу.

Сикорский также высказал удивление по поводу большого числа украинцев, находящихся в Польше, особенно среди молодежи. В качестве примера он привел случай, когда его в парикмахерской в Варшаве обслуживал молодой украинский парикмахер. Министр задал риторический вопрос: почему этот человек не защищает свою страну, находясь за границей.

Кроме того, Сикорский отметил, что не считает целесообразным предоставление социальной помощи трудоспособным украинским беженцам. По его мнению, они должны сами обеспечивать себя или работать. Он также выразил сомнение в том, стоит ли создавать финансовые стимулы для того, чтобы украинские мужчины оставались в странах Европейского союза, а не возвращались на родину.

Польский глава МИД порекомендовал украинским властям лишать гражданства военнообязанных мужчин, которые бегут из страны или каким-либо другим способом уклоняются от мобилизации.

Ранее, 12 сентября, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, Сикорский заявил, что Евросоюз на самом деле не хочет видеть на своей территории украинских беженцев.