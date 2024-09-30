Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила поддержку поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что идет вразрез с позицией канцлера Олафа Шольца. Глава правительства ранее отказался от передачи этих ракет Киеву, опасаясь, что такое решение может привести к эскалации и прямому конфликту с Россией. В интервью агентству Bloomberg Бербок подчеркнула, что поддерживает передачу такого вооружения для ударов вглубь российской территории.

Однако, по ее словам, вопрос остается спорным внутри правящей коалиции Германии. «Мы демократическое государство, и пока в коалиции нет единого мнения по поводу поставок ракет Taurus для ВСУ», отметила глава МИД, подчеркнув при этом свою личную позицию в поддержку предоставления данного вооружения Киеву.

Она также отметила, что на данный момент основное внимание военной помощи Германии сосредоточено на системах противовоздушной обороны для защиты ключевой инфраструктуры Украины. Ранее, 20 сентября, канцлер Олаф Шольц заявил, что отказывается передавать Украине ракеты Taurus, дальность полета которых достигает 500 километров. По его словам, решение связано с нежеланием поставлять вооружение, которое могло бы достичь Москвы.