Американский генерал Чарльз Браун, занимающий пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США, поделился своим опытом взаимодействия с российскими военными. Он отметил, что зачастую ключ к пониманию мыслей и намерений оппонентов заключается не столько в ответах, сколько в задаваемых ими вопросах.

Браун подчеркнул, что для того чтобы лучше понимать коллег из других стран, особенно тех, которые считаются соперниками, важно уметь слушать. По его словам, во время контактов с российскими военными в Сирии несколько лет назад, ему удалось многое узнать благодаря вопросам, которые они задавали. Генерал пояснил, что если один и тот же вопрос повторялся в течение нескольких дней, это становилось важным сигналом.

Браун также отметил, что в таких ситуациях он предпочитал не говорить напрямую, доверяя взаимодействие офицерам рангом ниже, например, полковникам. Однако через вопросы, задаваемые российскими военными, можно было определить их текущие приоритеты и озабоченности, что давало ценные данные для анализа ситуации.